Роман Широков приговорён к 100 часам общественных работ 

«Романа Широкова приговорили к обязательным работам и штрафу в 100 тыс. рублей. Он сохранил своё звание мастера спорта», — сообщил адвокат пострадавшего Александр Островский корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.