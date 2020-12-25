«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового зимой 

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По информации Sport24.ru, южане изучают возможность аренды обоих футболистов. Вероятность перехода этих игроков в «Сочи» существует.

Мостовой провел в «Сочи» сезон-2019/20 на правах аренды из «Зенита» . Кокорин выступал за клуб с февраля по июнь 2020 года после освобождения из тюрьмы. Тогда права на него также принадлежали клубу из Петербурга.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел за «Зенит» 16 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.