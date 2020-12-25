Бенитес входит в шорт-лист «Спартака» 

«Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес вошли в шорт-лист «Спартака», чтобы заменить Доменико Тедеско. Российский клуб был заинтересован в Роберто Де Дзерби, но тот отклонил предложение», — написал итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.