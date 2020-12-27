Тухель был в ярости из-за своего увольнения из «ПСЖ» 

Стали известны новые подробности увольнения немецкого специалиста Томаса Тухеля из парижского "ПСЖ", передает AS.

По информации источника, новость для немецкого специалиста стала весьма неожиданной, потому что еще недавно команда успешно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что на встрече со спортивным директором парижан Леонардо Тухель пришел в ярость. Официально об увольнении главного тренера французского клуба объявлено еще не было, но сообщается, что объявление появится в скором времени.

Тухеля на этом посту сменит бывший наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что Почеттино намерен пригласить Месси в "ПСЖ".