Тухель может сменить Кумана на посту наставника «Барселоны» 

Немецкий специалист Томас Тухель может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны», сообщает fussballtransfers.com Специалист в скором времени будет уволен из парижского «ПСЖ», его место займет бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

По информации источника, Тухель может претендовать на пост главного тренера каталонского клуба. Все будет зависеть от результатов ближайших матчей «Барселоны», а также от выборов нового президента клуба, которые состоятся в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что причиной увольнения Тухеля из «ПСЖ» стал матч с «Истанбулом».