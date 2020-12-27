"У Пепа есть что-то особенное, он заставляет вас видеть вещи его глазами. Он точно скажет вам, как нужно атаковать, чтобы победить. Мне повезло, что у меня было много времени с Гвардиолой и Луисом Энрике, двумя лучшими тренерами. Благодаря им я сильно вырос в футболе и приобрел тактическую мудрость, которую они мне передали", — сказал Месси.