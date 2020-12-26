— В «Локомотиве» как раз мой друг Бышовец (смеется) был тренером. Я почему не пошел.

— А Юрий Павлович [Семин] президентом был.

— Да. Меня когда Валерий Георгиевич [Газзаев] позвал [в ЦСКА]… Тоже мой друг, кстати (смеется). Как сейчас помню, к нему в кабинет как заходишь — у него как на юбилее Леонтьева дым валит, как у Пугачихи [ Аллы Пугачевой ]. Его не видно, он сидит такой, только уголек у него видно — сигару курит.

Захожу к нему — он мне визитку показал: ты сделал правильный выбор. А там кубки, которые ЦСКА выиграл. У меня мурашки. Я готов был из кабинета Газика побежать до Тобольска и обратно — чисто как утренняя тренировка. Он умел вот это — мотивировать.

И вот в этот момент появился «Локомотив». Могу цифры открыть. ЦСКА предлагал 40 000 евро в месяц плюс давали квартиру на Ходынке. По-моему, на пять лет контракт. Это для меня космос был, я из «Амкара».

И тут появляется «Локомотив». [Агент Алексей] Сафонов говорит: «Надо встречаться». Приезжает Палыч [ Юрий Семин ], кто-то отвечающий за финансы. Он спрашивает: «Сколько вам предлагает ЦСКА?» Сафонов опытный — такой вопрос вообще нельзя задавать. Сафонов пишет — не 40 000, а 60 000. Палыч такой: «Мы можем больше».

Я такой сижу и (изображает, что поплыл — прим. Sports.ru)… Мне 23 года. Только что меня за 3 очка продавали, я за майонез играл. А тут уже 40 тысяч здесь, а тут могут еще больше. Я аж вспотел. Если не ошибаюсь, «Локомотив» предлагал 100 тысяч. Сто тысяч долларов в месяц, Женя, господи, почему ты это сделал? Да бог с ним, с этим Бышовцем. Не разговаривали бы вообще.

Я выбрал тренера — пошел к Газзаеву. В Бышовца не особо верил. Потерял кучу денег. Потом с ЦСКА не получилось. И как страшный сон — я возвращаюсь в Пермь с авоськой. И через полгода ухожу в «Крылья». Прикольно. Ну, ничего страшного. Злее будем, как говорится.

Это ж сколько денег. 100 тысяч в месяц — это в 1,2 млн в год. На пять — это 6 миллионов баксов. До свидания! — сказал Савин.