Я на это смотрел. Был случай, когда меня посадили на банку за то, что я просто дал какому-то журналу интервью. Просто бред. Мы играем с «Оренбургом» дома, в Туле, счёт 0:0, я выхожу, забиваю два пенальти, он меня всё равно чехлит. Думаю: «Да пошёл ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в „Спартаке“. Что за цирк?». Вроде вместе вторую лигу прошли и всё на свете», — сказал Савин в ролике на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».