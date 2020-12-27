Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей страсти и любви к победам и назвал лучшего футболиста всех времен.

«Для меня победы — это наркотик. Сложно объяснить, но я хочу побеждать на поле любой ценой. Я не лгу, когда говорю, что на тренировках я побеждал в 95% игр. Потому что я вкладываю в это все силы, даже когда тренируюсь. Если я проиграю, я злюсь. Выиграть Скудетто? Это было бы самым прекрасным событием на свете.

Марадона — лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», — цитирует Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport.