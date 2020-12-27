Левандовски признан игроком года по версии Globe Soccer 

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку 2020 года, по версии Globe Soccer.
В списке номинантов также были Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).
Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок.
Левандовски также стал лучшим игроком года, по версии ФИФА.