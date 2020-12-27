Левандовски признан игроком года по версии Globe Soccer 

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку 2020 года, по версии Globe Soccer.

Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок.

Левандовски также стал лучшим игроком года, по версии ФИФА.