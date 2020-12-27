Иско может покинуть «Реал» из-за ссоры с Рамосом

Отмечается, что игроки "Реала" недовольны тем, как работает 28-летний футболист и считают, что он заслуженно не получает места в составе. Также недовольство Иско выразил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан . Между Иско и Рамосом возник конфликт на почве того, что капитан раскритиковал испанского полузащитника.

Иско просит выставить его на трансфер во время зимнего окна, он нацелен на участие в еврокубках весной.

Иско является игроком "Реала" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. "Реал" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, набрав 32 очка в 15 матчах.