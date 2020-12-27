«Сантос» подверг сомнению рекорд Месси по голам за клуб

Бразильский "Сантос" выступил с заявлением, в котором отрицает тот факт, что Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один футбольный клуб. Ранее сообщалось, что аргентинец отличился 644 раза в футболке "Барселоны", превзойдя на один точный удар легендарного бразильца, забившего свои голы как раз за "Сантос".

Аргентинский форвард Лионель Месси 23 декабря установил очередной великий рекорд, забив свой 644-й гол в составе «Барселоны» в матче, в котором каталонцы на выезде разгромили «Вальядолид» (3:0).

Таким образом шестикратный обладатель «Золотого мяча» превзошел самого легендарного бразильца Пеле, который с 1956 по 1974 годы в составе «Сантоса» отличился 643 раза. После этого Месси при поддержке пивного спонсора испанской Ла Лиги отправил 644 номерные банки с пенным напитком всем голкиперам, ворота которых поражал в клубной карьере.

Так, 19 банок получил бразилец Диего Алвес , а Икер Касильяс разжился 17 банками. Несколько штук досталось итальянцу Джанлуиджи Буффону , похваставшемуся посылкой в своем Instagram.

С новым достижением поздравил Лео и сам автор прежнего рекорда, прозванный еще во время игровой карьеры Королем футбола.

«Когда сердце твое переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить одну футболку, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, которое ощущаешь своим домом, — написал Пеле в своем Instagram.

— Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего — поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Увы, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси».

Вот только 27 декабря «Сантос» выпустил официальное заявление, в котором поставил рекорд Месси под сомнение. По версии бразильцев, Пеле за время выступлений в бело-черной футболке отличился аж 1091 раз!

И речь здесь идет не об ошибке в подсчетах или неучтенных турнирах с участием Короля футбола. «Сантос» предлагает считать в том числе и товарищеские игры, приводя при этом определенные аргументы.

«Пеле забил 1091 гол за «Сантос». По сообщениям специализированной прессы, на его счету 643 гола в официальных матчах. При этом 448 голов, которые были забиты в товарищеских встречах, были вычеркнуты, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие, — говорится в заявлении клуба. — Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Тем не менее матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.

Многие из 448 голов, которые сегодня пытаются «дисквалифицировать», были забиты в матчах против ведущих клубов своих стран. «Америке» (Мексика) и «Коло Коло» (Чили) Пеле забивал по девять раз. «Интеру», одной из главных европейских команд 1960-х годов, — восемь раз.

Список огромен и весом: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Расинг», «Реал» (Мадрид), «Ювентус», «Лацио», «Наполи», «Бенфика» и «Андерлехт». Сама «Барселона», где сейчас играет Месси, тоже была жертвой Пеле: четыре гола, забитые в четырех матчах.

Мы должны помнить, что клубы могли играть только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций, что является одним из правил, установленных ФИФА.

Учет субъективных признаков, таких как сила оппонентов, неидеален для составления статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота «Эйбара» статистически совпадает с голом в ворота «Валенсии». Гол в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, что и мяч, забитый в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Вопрос, поднятый «Сантосом», достаточно интересен, но, кажется, что это в данном случае всего лишь попытка сохранить за собой достаточно значимый футбольный рекорд. Какими бы интересными и статусными ни были товарищеские поединки с участием Пеле, их все равно невозможно поставить в один ряд с официальными играми. К тому же Месси тоже забивал в неофициальных встречах, в том числе и самым сильным клубам и вратарям планеты.

Да и такого точного учета неофициальных поединков все равно не ведется, чтобы такая статистика была корректной, пусть «Сантос», возможно, действительно привел по голам Пеле верные данные.

В общем, внимание бразильцам привлечь к себе удалось, но не более того — именно Месси теперь является новым рекордсменом по голам за один клуб в истории игры. Как минимум до появления нового «короля».