«Сантос» подверг сомнению рекорд Месси по голам за клуб

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Матч-центр
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 2
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Унион Унион
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
20:30
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

«Пеле забил больше»: почему «Сантос» отрицает рекорд Месси 

Газета.Ru 1 час назад
«Сантос» подверг сомнению рекорд Месси по голам за клуб
Фото: Газета.Ru
Бразильский "Сантос" выступил с заявлением, в котором отрицает тот факт, что Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один футбольный клуб. Ранее сообщалось, что аргентинец отличился 644 раза в футболке "Барселоны", превзойдя на один точный удар легендарного бразильца, забившего свои голы как раз за "Сантос".
Аргентинский форвард Лионель Месси 23 декабря установил очередной великий рекорд, забив свой 644-й гол в составе «Барселоны» в матче, в котором каталонцы на выезде разгромили «Вальядолид» (3:0).
Таким образом шестикратный обладатель «Золотого мяча» превзошел самого легендарного бразильца Пеле, который с 1956 по 1974 годы в составе «Сантоса» отличился 643 раза. После этого Месси при поддержке пивного спонсора испанской Ла Лиги отправил 644 номерные банки с пенным напитком всем голкиперам, ворота которых поражал в клубной карьере.
Так, 19 банок получил бразилец Диего Алвес, а Икер Касильяс разжился 17 банками. Несколько штук досталось итальянцу Джанлуиджи Буффону, похваставшемуся посылкой в своем Instagram.
Должен четыре банки получить и Андрей Дикань, настрадавшийся от «десятки» «Барсы» в матчах Лиги чемпионов в составе московского «Спартака».
С новым достижением поздравил Лео и сам автор прежнего рекорда, прозванный еще во время игровой карьеры Королем футбола.

«Когда сердце твое переполняет любовь, сложно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, каково любить одну футболку, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, которое ощущаешь своим домом, — написал Пеле в своем Instagram.


— Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего — поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Увы, такие истории, как у нас с тобой, истории долгой любви к одному и тому же клубу, будут встречаться все реже и реже. Я восхищаюсь тобой, Лионель Месси».

Вот только 27 декабря «Сантос» выпустил официальное заявление, в котором поставил рекорд Месси под сомнение. По версии бразильцев, Пеле за время выступлений в бело-черной футболке отличился аж 1091 раз!
И речь здесь идет не об ошибке в подсчетах или неучтенных турнирах с участием Короля футбола. «Сантос» предлагает считать в том числе и товарищеские игры, приводя при этом определенные аргументы.
«Пеле забил 1091 гол за «Сантос». По сообщениям специализированной прессы, на его счету 643 гола в официальных матчах. При этом 448 голов, которые были забиты в товарищеских встречах, были вычеркнуты, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие, — говорится в заявлении клуба. — Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Тем не менее матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.
Многие из 448 голов, которые сегодня пытаются «дисквалифицировать», были забиты в матчах против ведущих клубов своих стран. «Америке» (Мексика) и «Коло Коло» (Чили) Пеле забивал по девять раз. «Интеру», одной из главных европейских команд 1960-х годов, — восемь раз.
Список огромен и весом: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Расинг», «Реал» (Мадрид), «Ювентус», «Лацио», «Наполи», «Бенфика» и «Андерлехт». Сама «Барселона», где сейчас играет Месси, тоже была жертвой Пеле: четыре гола, забитые в четырех матчах.
Мы должны помнить, что клубы могли играть только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций, что является одним из правил, установленных ФИФА.
Учет субъективных признаков, таких как сила оппонентов, неидеален для составления статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота «Эйбара» статистически совпадает с голом в ворота «Валенсии». Гол в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, что и мяч, забитый в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».
Вопрос, поднятый «Сантосом», достаточно интересен, но, кажется, что это в данном случае всего лишь попытка сохранить за собой достаточно значимый футбольный рекорд. Какими бы интересными и статусными ни были товарищеские поединки с участием Пеле, их все равно невозможно поставить в один ряд с официальными играми. К тому же Месси тоже забивал в неофициальных встречах, в том числе и самым сильным клубам и вратарям планеты.
Да и такого точного учета неофициальных поединков все равно не ведется, чтобы такая статистика была корректной, пусть «Сантос», возможно, действительно привел по голам Пеле верные данные.
В общем, внимание бразильцам привлечь к себе удалось, но не более того — именно Месси теперь является новым рекордсменом по голам за один клуб в истории игры. Как минимум до появления нового «короля».
Видео дня. Лучшие сейвы 14-тура Английской Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
В "Сочи" заинтересованы в возвращении Кокорина В "Сочи" заинтересованы в возвращении Кокорина "Локомотив" объявил об уходе Мещерякова и Кикнадзе "Локомотив" объявил об уходе Мещерякова и Кикнадзе Галицкий, Соловьев и Сайманов выдвинуты в исполком РФС Галицкий, Соловьев и Сайманов выдвинуты в исполком РФС
Комментарии
Футбол , Статьи , Джанлуиджи Буффон , Диего Алвес , Лионель Месси , Андрей Дикань , Спартак , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение