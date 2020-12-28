Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве 

И Савин этим воспользовался. И не из-за того, что Аленичев якобы забил на команду и продавал себя в «Спартак». А потому что в «Луче» предложили больше денег. Это стопроцентный факт, за свои слова отвечаю. Спич Савина в гостях у Сычева и Казанского о том, что у Аленичева уже в голове был «Спартак» — это полный бред. Первые разговоры появились только в Премьер-Лиге после первого круга, когда «Арсенал» играл в интересный футбол. Более реальную форму слухи приобрели к концу дебютного сезона «Арсенала» в РПЛ», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.