Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве 

«На тот момент наше агентство сотрудничало с «Арсеналом», у меня до сих пор тёплые и дружеские отношения с Аленичевым, Ананко и Филимоновым.
Но давайте вернёмся в начало. У Савина был непростой период, когда Дмитрий Анатольевич позвал его в «Арсенал». Помню, как Женю предлагали большинству клубов ФНЛ и ПФЛ, но все отказывались: у него были известные проблемы со здоровьем, он был подвержен травмам.
Несмотря на это, Аленичев взял Савина, а тот, надо отдать должное, провёл отличный отрезок в Туле. Про связку Кутьин-Савин заговорили, они забили больше половины голов «Арсенала» в ПФЛ.
Женя уходил в зимнюю паузу, когда «Арсенал» играл в первой лиге. Как сейчас помню: команда проходила УМО в Лужниках перед сборами. У Савина был пункт в контракте: если уходит гендиректор Царёв, он может в одностороннем порядке разорвать договор и уйти.
И Савин этим воспользовался. И не из-за того, что Аленичев якобы забил на команду и продавал себя в «Спартак». А потому что в «Луче» предложили больше денег. Это стопроцентный факт, за свои слова отвечаю. Спич Савина в гостях у Сычева и Казанского о том, что у Аленичева уже в голове был «Спартак» — это полный бред. Первые разговоры появились только в Премьер-Лиге после первого круга, когда «Арсенал» играл в интересный футбол. Более реальную форму слухи приобрели к концу дебютного сезона «Арсенала» в РПЛ», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.