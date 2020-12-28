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Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве 

Чемпионат.com и ещё 3 28 декабря 2020
Агент Маньяков обвинил Савина во лжи об Аленичеве
Фото: Чемпионат
Известный футбольный агент Александр Маньяков обвинил блогера и бывшего футболиста Евгения Савина во лжи. Ранее в интервью Савин поделился воспоминаниями о совместной работе с Дмитрием Аленичевым в тульском «Арсенале». По словам Савина, Аленичев начал зазнаваться, рассчитывая на скорый переход в «Спартак».

«На тот момент наше агентство сотрудничало с «Арсеналом», у меня до сих пор тёплые и дружеские отношения с Аленичевым, Ананко и Филимоновым.

Но давайте вернёмся в начало. У Савина был непростой период, когда Дмитрий Анатольевич позвал его в «Арсенал». Помню, как Женю предлагали большинству клубов ФНЛ и ПФЛ, но все отказывались: у него были известные проблемы со здоровьем, он был подвержен травмам.

Несмотря на это, Аленичев взял Савина, а тот, надо отдать должное, провёл отличный отрезок в Туле. Про связку Кутьин-Савин заговорили, они забили больше половины голов «Арсенала» в ПФЛ.

Женя уходил в зимнюю паузу, когда «Арсенал» играл в первой лиге. Как сейчас помню: команда проходила УМО в Лужниках перед сборами. У Савина был пункт в контракте: если уходит гендиректор Царёв, он может в одностороннем порядке разорвать договор и уйти.

И Савин этим воспользовался. И не из-за того, что Аленичев якобы забил на команду и продавал себя в «Спартак». А потому что в «Луче» предложили больше денег. Это стопроцентный факт, за свои слова отвечаю. Спич Савина в гостях у Сычева и Казанского о том, что у Аленичева уже в голове был «Спартак» — это полный бред. Первые разговоры появились только в Премьер-Лиге после первого круга, когда «Арсенал» играл в интересный футбол. Более реальную форму слухи приобрели к концу дебютного сезона «Арсенала» в РПЛ», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

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Комментарии
Футбол , Евгений Савин , Александр Маньяков , Дмитрий Аленичев , Спартак
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