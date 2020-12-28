Эль-Кабир признан лучшим игроком «Урала» в декабре 

Пресс-служба «Урала» сообщила о том, что фланговый полузащитник Отман Эль-Кабир стал лучшим игроком команды в декабре.
29-летний голландец получил 35,1% голосов по итогам опроса среди болельщиков екатеринбуржцев. Второе место занял левый защитник Игорь Калинин (29,7%), а тройку лучших замкнул центральный полузащитник Бранко Йовичич (14,9%).
Напомним, что в прошедшем месяце Эль-Кабир принял участие в трех матчах команды в рамках РПЛ, отличившись голом в ворота «Тамбова» (1:1) в 19-м туре.
На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 19 встречах.
💥 BetBoom — ИГРОК ДЕКАБРЯ—Завершилось голосование по выбору лучшего игрока #ФКУрал в декабре. —Итоги:🥇 Отман Эль Кабир🥈 Игорь Калинин🥉 Бранко ЙовичичУже в 2021 году Отман получит крутые призы от наших партнёров BetBoom. pic.twitter.com/rQl3yOnxUe— ФК Урал (@FCURAL) December 28, 2020