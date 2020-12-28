​Месси: «Я выиграл бы суд у „Барсы“, но не хотел уходить так»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью La Sexta заявил, что не хотел уходить из клуба через суд.

Напомним, летом Месси изъявлял желание сменить клубную прописку, но тогдашнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Бартомеу отказалось идти футболисту навстречу. Как следствие, Месси остался ещё как минимум на сезон — до конца контракта.

«Говорил ли мне клуб, что я проиграю суд? Нет. Я знал, что если обращусь в суд, то выиграю. Мне это говорил не один, а множество юристов. Но я не хотел уходить из «Барселоны» таким образом», — высказался Месси.

В 18 матчах текущего сезона Лионель Месси забил за «Барселону» десять голов и отдал пять голевых передач.