Иско перейдет в «Севилью» летом за 15-20 млн евро

Полузащитник Иско близок к уходу из «Реала»

По информации As, 28-летний хавбек четко решил покинуть «Мадрид» в конце этого сезона.

Футболист намерен присоединиться к «Севилье», с которой работает экс-тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Иско принял такое решение, потому что чувствовал от Лопетеги наибольшую поддержку за все время, проведенное в «Реале».

В этом сезоне главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан потерял веру в полузащитника, лишь трижды выпустив его в стартовом составе команды.

Срок действующего контракта игрока с клубом истекает летом 2022 года, и Иско хотел уйти из «Реала» уже в зимнее трансферное окно, однако Зидан отказался его отпускать, объяснив руководству клуба, что хочет сохранить глубину состава на случай большого количества травм.

В июне «Реал» запросит у «Севильи» от 15 до 20 млн евро за футболиста.

Зарплата испанца в Мадриде составляет 7 млн евро в год, так что выгода «Реала» — около 30 млн евро, учитывая, что летом по контракту Иско останется один год. Именно за такую сумму мадридский клуб подписал игрока в 2013 году.

Ранее сообщалось, что испанец поссорился с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Другие игроки команды поддержали мнение защитника и считают, что клуб должен продать Иско.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.