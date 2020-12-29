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Иско перейдет в «Севилью» летом за 15-20 млн евро. Зидан не отпустит его зимой 

Sports.ru и ещё 2 1 час назад
Иско перейдет в «Севилью» летом за 15-20 млн евро
Фото: Reuters
Полузащитник Иско близок к уходу из «Реала».
По информации As, 28-летний хавбек четко решил покинуть «Мадрид» в конце этого сезона.
Футболист намерен присоединиться к «Севилье», с которой работает экс-тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Иско принял такое решение, потому что чувствовал от Лопетеги наибольшую поддержку за все время, проведенное в «Реале».
В этом сезоне главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан потерял веру в полузащитника, лишь трижды выпустив его в стартовом составе команды.
Срок действующего контракта игрока с клубом истекает летом 2022 года, и Иско хотел уйти из «Реала» уже в зимнее трансферное окно, однако Зидан отказался его отпускать, объяснив руководству клуба, что хочет сохранить глубину состава на случай большого количества травм.
В июне «Реал» запросит у «Севильи» от 15 до 20 млн евро за футболиста.
Зарплата испанца в Мадриде составляет 7 млн евро в год, так что выгода «Реала» — около 30 млн евро, учитывая, что летом по контракту Иско останется один год. Именно за такую сумму мадридский клуб подписал игрока в 2013 году.
Ранее сообщалось, что испанец поссорился с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Другие игроки команды поддержали мнение защитника и считают, что клуб должен продать Иско.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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