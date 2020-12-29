Месси и Суарес могут перейти в клуб Бекхэма 

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Луис Суарес могут снова продолжить карьеру в одном клубе, сообщает Goal.

По данным источника, в футболистах заинтересован клуб MLS «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм . Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.

33-летний аргентинец в этом сезоне провел 18 матчей, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года.

33-летний уругваец в сезоне-2020/21 провел 14 встреч за «Атлетико», забив 7 голов и сделав 1 ассист. Соглашения игрока с клубом истекает летом 2022 года.

Напомним, что оба игрока выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год.