ЦСКА объявил об уходе Онопко и Овчинникова 

⚡ В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.



ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020