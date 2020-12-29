ЦСКА объявил об уходе Онопко и Овчинникова 

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. У них закончились контракты.
51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников стал старшим тренером армейцев в 2014 году.
⚡ В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020