Заза Джанашия — один из самых любимых футболистов болельщиков «Локомотива» в 1990-х и начале 2000-х. Темпераментный и яркий грузинский нападающий забивал красивые голы, делал на поле фирменные кульбиты и отличался неповторимой харизмой.

Кроме того, Заза обладал уникальной способностью — с поразительной регулярностью он влипал в забавные, а иногда очень странные истории. Например, на переговоры с «Локо» в Москву он прилетел без паспорта, поэтому в аэропорту его встречали сотрудники ФСБ . А однажды, когда в Тбилиси играли сборные Грузии и России, прямо в самолет принес 40 литров вина.

Не менее насыщенным на приключения для Джанашии стала незапланированная поездка в Корею. За две недели в чужой стране он успел без своего ведома пристраститься к собачатине, сдружиться за картами с бразильцами и даже сойти за террориста в аэропорту.

В корейском аэропорту Джанашию арестовали. Полицейские ничего не знали о Грузии и приняли игрока за террориста

Главной проблемой Джанашии в «Локомотиве» всегда был лишний вес. Заза не раз рассказывал, как уезжал в родную Грузию, объедался и возвращался с лишней «пятеркой». Например, перед домашним матчем с «Лацио» в полуфинале Кубка Кубков вес нападающего оказался 87 килограммов вместо нужных 84. И это при росте 178 сантиметров!

Пока Джанашия забивал, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лишь ругался на форварда и штрафовал, но из состава не выводил. Тем не менее в конце 90-х его терпение закончилось.

Тренер «Локо» обратился к футбольному агенту Владимиру Абрамову и попросил куда-нибудь пристроить тяжеловесного форварда. Вскоре подвернулся вариант с корейским LG, и Абрамов вместе с Зазой отправился в Сеул.

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До столицы Южной Кореи они долетели без происшествий. Однако уже в сеульском аэропорту начались приключения — грузинский футболист неожиданно исчез.

«Заза — смешной, по-русски говорил еле-еле. Я боялся, что он потеряется, не отходил от него ни на шаг. Но в Сеуле, пройдя паспортный контроль, Джанашия внезапно исчез. Может, в туалете? Прождал минут двадцать — нету. Как сквозь землю», — рассказывал Абрамов.

В попытках найти Джанашию агент добрался до службы безопасности аэропорта. Там ему и рассказали, что случилось с игроком.

«Описал приметы Зазы: «Не попадался на глаза?» А мне: «Да-да, повязали какого-то уродца. Двух слов связать не может, паспорт странный. Оформляем как террориста.

Захожу. Сидит на стуле Джанашия. В наручниках, испуганный, как зайчик, взгляд обреченный. Вокруг толпа полицейских. Вертят голубоватый паспорт с непонятным гербом. Что еще за Georgia? Вроде не Америка. Заза лопочет: „Грузия! Грузия!“ Те не понимают. О таком государстве и не слышали. Объясняю, что это знаменитый футболист, приехал в LG. Не верят! „Да как же он в футбол играет? Невысокий, грузный, волосатый с головы до ног…“ Говорю: „Нас в аэропорту встречает вице-президент LG, не клуба — корпорации!“ — „Сейчас проверим“. Посылают гонцов, которые через пару минут прибегают с выпученными глазами: „Правда!“ Наручники снимают, паспорт возвращают, рассыпаются в извинениях», — вспоминал Абрамов.

Сам того не подозревая, Джанашия неделю ел собачье мясо. Когда узнал правду о своем питании, «чуть не умер»

В Корее Джанашия попал на предсезонный сбор — двухразовые жесткие тренировки и необычное питание.

«Одну неделю жил в пятизвездочной гостинице, где все было включено. За обедом я как-то особенно не смотрел на стол: мясо и мясо. Официанты приносили, я ел, никаких проблем не было.

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Через неделю туда приехали футболисты сборной Заира. Они спрашивают: «Что будешь кушать?» Я показываю и говорю — вот мне нравится, очень вкусно. «Ты дурак, — говорят. — Это собака!» Клянусь, минуты не пришло, я рванул в комнату, у меня 40 градусов температура поднялась. Вызывают доктора, вместе с ним приходит Степушкин ( Геннадий Степушкин . — Sport24) — он тогда тоже в Южной Корее играл. Стоят и смеются. «Что ты смеешься? — спрашиваю я. — Я умираю!» — «Все так говорят. Завтра будешь в норме, поедешь тренироваться». И правда: дали какую-то таблеточку, я выпил, а утром за мной приехали, забрали, и я уже тренировался», — вспоминал Джанашия.

Лишь спустя несколько лет он признался, что местная еда ему на самом деле понравилась.

«Самым аппетитным был стейк из собачьего мяса. Никогда бы не думал, что собачки чау-чау, или как там породу называют, могут быть такими вкусными. Их специально разводят же: вроде обычное мясо, а на самом деле полезное и диетическое», — рассказывал Заза.

Форвард утверждал, что благодаря такому питанию и усиленным тренировкам за неделю в Корее он сбросил аж 8 килограммов, похудев до 78.

Грузинский футболист провел в Корее всего две недели. Однако за это время он успел сдружиться с югославами и бразильцами. Они, как и Джанашия, любили играть в карты, поэтому свободное время Заза частенько проводил за карточным столом вместе с новыми друзьями.

Семин был в шоке от похудевшего Джанашии. Поставил его в старт и запретил продавать

Когда сбор подошел к концу, корейский клуб захотел подписать Джанашию. Чтобы присоединиться к LG, ему надо было только покинуть Корею и оформить рабочую визу.

Вернувшись в Россию, Заза попросил Семина неделю потренироваться с командой до отъезда. Тот разрешил, но, когда увидел похудевшего футболиста в деле, сразу же передумал его отпускать — в Баковке Джанашия произвел настоящий фурор.

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«Бежал быстрее всех! За ним никто не успевал! Тренировка закончилась, все в мыле, а он говорит: «Почему так мало? Давайте еще поработаем, я не устал…» Семин подумал: «Ладно, бывает». Наутро картина повторилась. Еще пару дней потренировался — то же самое. Зашли к Палычу, он с порога: «Володя, прости. Зазу не отдаем!» — «Вы с ума сошли?» — «Я не знаю, что корейцы с ним сделали, но сейчас он в „Локомотиве“ лучший! Завтра в „старте“ выходит. Понимаю, тебя подвели, поступаем по-свински. Поэтому бери любого и вези в Корею», — вспоминал Абрамов.

Оставшись в «Локомотиве», Джанашия играл за клуб до 2001 года. После перебрался в «Локомотив» Тбилиси, затем в турецкий «Коджаэлиспор», а в 2005 году закончил карьеру в «Балтике».

Пару лет назад Джанашия купил родной клуб «Зугдиди», чтобы спасти его от банкротства. С тех пор он пытается вывести его в высшую лигу.

Этот сезон клуб Джанашии закончил на пятом месте второго дивизиона Грузии.