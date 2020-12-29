Ловрен предложил свой отель пострадавшим от землетрясения в Хорватии

Игрок санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" хорват Деян Ловрен в качестве помощи населению города Петриня, пострадавшего во вторник в результате мощного землетрясения, предоставил свой отель для обеспечения проживания.
"Дорогие граждане Петрини, для 16 наиболее пострадавших семей я предоставляю свой отель в Новалье (остров Паг — прим. ТАСС)", — написал Ловрен в Instagram, предоставив необходимые контактные данные.
Готовность к оказанию гуманитарной помощи также подтвердил игрок английского "Челси" Матео Ковачич, предложив возможности своего фонда. К хорватским футболистам присоединились теннисист Горан Иванишевич и боксер Филип Хргович.
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.