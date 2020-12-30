РПЛ поддержала Дюкова на выборах президента РФС 

РПЛ единогласно поддержала действующего президента РФС Александра Дюкова на предстоящих выборах главы союза. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин, передает пресс-служба организации.
«Это огромная работа, связанная и с молодёжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом. Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени», — отметил Прядкин.
Он добавил, что Дюков собрал команду профессионалов, которые способны реализовать все необходимые решения. Он выразил уверенность, что Дюкову в феврале 2021 года предоставят новый мандат.