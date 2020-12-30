Бывший футболист «Уфы» продолжит карьеру на Украине 

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Бывший полузащитник «Уфы» Оливье Тилль подписал контракт с «Ворсклой», сообщает пресс-служба клуба из Полтавы.

24-летний люксембуржец подписал соглашение на 2 года. Тилль начинал сезон-2020/21 в «Уфе». Клуб из Башкортостана расторг контракт с футболистом в октябре 2020 года.

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Півзахисник Олівьє #Тілль з нами на 2 роки (з опцією продовження)!



Напарник та колега Жерсона Родрігеса з @DynamoKyiv по збірній 🇱🇺; клуби: 2012—2015, Роданж 91; 2015—2018, Прогрес; 2018—2020 @FCUfaOnline



Розраховуємо 💯⚽#ФКВорскла #FCVorskla pic.twitter.com/ReUmikT4GE— ФК Ворскла (@vorsklacomua) December 30, 2020

В сезоне-2020/21 Тилль провел 7 матчей в составе «Уфы» и не отличился результативными действиями.