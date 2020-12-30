— Вы никак это не комментировали, но одна из самых ваших громких цитат звучит следующим образом: «Русские футболисты похожи на обсосов». В этом году «Тинькофф банк» стал официальным спонсором российской Премьер-лиги. Скажите, ваше отношение к российским футболистам поменялось или вы по-прежнему считаете, что у них ужасные прически?

— Ну, они стали выглядеть, на мой взгляд, чуть получше. Играют так же плохо, на мой взгляд. Но это же бизнес. Это сделка менеджмента, я к ней отношения никакого не имею.

Это бизнес-решения. Они считают, что среди аудитории мужской, маскулинной наш бренд менее известен. Они решили туда пойти.