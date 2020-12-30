Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Матч-центр
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
0 0
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона

Тиньков — о своих словах о российских футболистах-обсосах: «Выглядеть стали получше, но играют так же плохо» 

Sport24 41 минуту назад
Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал о том, изменилось ли его мнение о российских футболистах, которых он в прошлом называл обсосами.
— Вы никак это не комментировали, но одна из самых ваших громких цитат звучит следующим образом: «Русские футболисты похожи на обсосов». В этом году «Тинькофф банк» стал официальным спонсором российской Премьер-лиги. Скажите, ваше отношение к российским футболистам поменялось или вы по-прежнему считаете, что у них ужасные прически?

— Ну, они стали выглядеть, на мой взгляд, чуть получше. Играют так же плохо, на мой взгляд. Но это же бизнес. Это сделка менеджмента, я к ней отношения никакого не имею.

Это бизнес-решения. Они считают, что среди аудитории мужской, маскулинной наш бренд менее известен. Они решили туда пойти.

Если ты смотришь английский чемпионат, а потом переключаешь на русский, то, конечно, становится грустно. Но прически стали поинтереснее, надо отдать им должное, — сказал Тиньков в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

Sport24: последние новости
«Шеффилд» не выиграл ни разу за 16 матчей со старта сезона. Это повторение антирекорда АПЛ «Шеффилд» не выиграл ни разу за 16 матчей со старта сезона. Это повторение антирекорда АПЛ Бышовец: «Семак — толковый парень, но есть проблема решительности ума. Надо уметь отстаивать» Бышовец: «Семак — толковый парень, но есть проблема решительности ума. Надо уметь отстаивать» Ловрен предложил разместить в своем отеле пострадавших от землетрясения в Хорватии Ловрен предложил разместить в своем отеле пострадавших от землетрясения в Хорватии
Комментарии 1
Футбол , Видео , Олег Тиньков , Тинькофф банк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение