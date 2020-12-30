Миранчука в Италии называют призраком

Итоги печального для нашего футбола 2020 года заставляют под критическим углом посмотреть на все происходящее. Пытаясь найти какие-то ориентиры, за которые можно уцепиться.

Скажем, понятно, где выступают лучшие футболисты — в пяти европейских топ-лигах. Столь же очевидно, что россияне там практически чужие.

Берем самые свежие для нас примеры — Турцию и Сербию. У первой в расширенном составе сборной 16 человек из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции (и представляют они «Милан», «Ювентус», «Лестер» (двое), «Шальке» (двое) и «Эвертон»). У сербов — 22 (в том числе, из «Реала» , «Интера», «Севильи», «Фиорентины» (двое), «Наполи»).

Перейдем к другому примеру — Евро-2020. Там мы заранее отводим роль фаворита в нашей группе Бельгии, аутсайдера — Финляндии, рассчитывая бороться за второе место с Данией.

Открываем состав датчан, а там — 22 футболистa в пяти топ-лигах («Лестер», «Интер», «Милан», «Аталанта», «Барселона», «Тоттенхэм», «Челси», «Эвертон», «Лейпциг», «Боруссия» Д и т.д.). Закрываем состав, чешем затылки.

Чем может ответить Россия? В ведущих чемпионатах — всего трое (сравним с показателями Турции, Сербии, Дании).

Единственный реальный «золотой актив» — Александр Головин , который на неплохом счету во Франции. Образец для подражания молодым футболистам. Насколько знаю, и полузащитник, и те, кто занимается его карьерой, ставят перед собой целью переход Александра в более сильные клуб и лигу. К сожалению, последние четыре месяца Головин пропустил из-за травмы. Его отсутствие на Евро стало бы громадной потерей.

Второй наш легионер — Денис Черышев. Игрок ротации в «Валенсии», подверженный травмам.

Третьим недавно добавился Алексей Миранчук . На начальном этапе экс-железнодорожник забил за «Аталанту» два гола, но в последних матчах уходящего года признавался в команде худшим и рискует прописаться в запасе.

Есть еще Федор Кудряшов из турецкого «Антальяспора» — да, не топ-лига, но вполне крепкая. Такая же, как сам защитник: это не мегаталант, но твердый футболист основы сборной, универсал, способный закрыть не одну позицию, человек с характером, всегда бьющийся до конца. Словом, полезный и нужный национальной команде исполнитель.

К сожалению, больше России похвастаться некем. Об этом недавно говорил и Станислав Черчесов — с целью донести такую мысль до игроков в публичном пространстве. Попытался весной Федор Смолов чем-то удивить Испанию — не задалось. Ходили разговоры о возможном отъезде Артема Дзюбы и Романа Зобнина , лидеров сборной, но до какого-то предметного интереса дело дошло только у клубов из подвала АПЛ с перспективой вылета. Не совсем то, о чем мечтают футболисты. К остальным и внимания особого нет, хотя тот же Далер Кузяев был готов ехать едва ли не в любую команду из топового чемпионата. А слухи про якобы «Баварию» и про якобы «Наполи» — это от безысходности.

При этом я не думаю, что талантов у нас рождается меньше, чем в небольших Хорватии или Сербии. Да, проблемы с детско-юношеским футболом серьезные, их надо решать. Но и в названных странах вряд ли идеальные условия: такие уж высококвалифицированные детские тренеры, нет коррупции и прочих тормозящих моментов. Наверняка тоже не все гладко.

Решающий же фактор, на мой взгляд, психология и менталитет. Давно ведь уже говорят: «Когда немец заработал миллион, он ставит перед собой цель получить второй. Когда россиянин заработал миллион — у него жизнь удалась».

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко , который не понаслышке знает, насколько сложно устроить нашего игрока в западный клуб, говорил в редакции «СЭ» в этом году: «Имидж российских футболистов: угрюмые, закрытые люди, которые довольствуются малым, не готовы преодолевать трудности и не умеют общаться». Спрос на такой товар минимален.

С приходом в наш футбол больших денег контракты стали сопоставимы с западноевропейскими, амбиции большинства талантов ограничивались первым солидным договором. Символом этого поколения стал Александр Кокорин , не реализовавший свой потенциал и на десять процентов. А зачем больше, если жизнь и так удалась, все в ней шикарно, а лучшие клубы РПЛ устраивают на тебя охоту после пары неплохих матчей за «Сочи»?!

Александр Головин

Молодежь общается с ветеранами в раздевалке, впитывает отношение к жизни, берет пример. Если кто-то хочет пойти дальше, то порой слышит окрик на тренировке: «Молодой, куда летишь, давай чуть поспокойнее». Опытным проще притормозить пацана, чем добавить самим.

Но есть надежда, что у нового поколения гордость все же взыграет. И суммы контрактов идут вниз, и все меньше понтов в поведении представителей нового поколения. Им только нужно помочь — в том числе общественности, руководителям и тренерам в клубах. Поднимая планку требований, стимулируя к росту, подготавливая к переходу психологически.

Понимал ли тот же Миранчук, на какую войну за место под итальянским солнцем он едет? Вряд ли. Футболист, претендующий на стартовый состав «Аталанты», обязан вести за собой свою сборную. Не может, а обязан! Как это делает Головин. И потом в серии А ты должен гореть так, чтобы тебя не называли в местных СМИ незаметным призраком на поле. Особенно когда выходишь на это самое поле вместо ветерана Йосипа Иличича , который, несмотря на серьезные проблемы — хроническую депрессию, способен в одиночку решать исходы матчей. Кстати, Иличич — словенец, а нам скоро играть с этой колючей сборной во главе с ветераном из «Аталанты».

Итальянские журналисты отмечают высокую техническую подготовленность Миранчука, но россиянин не задействует свои умения в полной мере, ему не хватает стабильности. Это, видимо, вопрос менталитета и характера. Да, почетно стать лучшим в «Локомотиве» и одним из — в РПЛ, где все родное, но чтобы подтвердить свою силу на Западе, нужно выходить на иной уровень. И не просто выходить, а держать его. Как это делает, например, Марио Пашалич , одноклубник Миранчука. В «Спартаке» хорват ничем особенным при Массимо Каррере не запомнился. А у Джан Пьеро Гаспенири в Бергамо стал заметной фигурой — сейчас не выходит на поле только из-за травмы.

Именно о том, чтобы выходить на иной уровень самоотдачи и интенсивности, и надо думать всем молодым игрокам, которым хоть что-то дано. Как подготовить себя в футбольном и ментальном плане к отъезду за рубеж. Что сделать в российском клубе — с какой интенсивностью тренироваться, за счет чего пробиться в сборную. Как в ней выдвинуться на первые роли. Как уехать в Европу и там не стать призраком, а определять игру. Если у сербских и хорватских парней получается, то почему не получится у наших? Надо менять установки и сам подход к спорту. С пассивно-потребительского на активно-созидательный.

Дело не быстрое, но другого варианта выйти из кризиса у нашего футбола нет.