Роналду: надеюсь отыграть ещё много-много сезонов 

«Я всё ещё хорошо себя чувствую, сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь отыграть ещё много-много сезонов, но кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения», — приводит слова Роналду Associated Press.