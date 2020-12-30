«Факел» выдвинул Смородскую на пост президента ФНЛ

«Факел» выдвинул экс-президента «Локомотива» Ольгу Смородскую на пост президента ФНЛ. Об этом сообщает РБ Спорт.
Ожидается, что Смородская в борьбе за пост будет конкурировать как минимум с Ильей Геркусом, Иваном Шабановым и Евгением Калакуцким.
Ранее Смородская работала президентом московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год. При ней спортивным директором клуба был Кирилл Котов, который ныне занимает аналогичный пост в «Факеле».
Кандидата в президенты ФНЛ сможет выдвинуть любой клуб лиги. Заключительный день для регистрации кандидатов — 25 января. Выборы состоятся 25 февраля.