Игроки «Манчестер Сити» вернулись к тренировкам

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«Манчестер Сити» приступил к тренировкам, несмотря на большое количество зараженных коронавирусом в команде, сообщается на официальном сайте «горожан».

Ранее сообщалось, что в «Сити» семь членов клуба сдали положительные тесты на Covid-19. Матч АПЛ с «Эвертоном» был отменен.

«Команда прошла тестирование на коронавирус, новых случаев заражения не было выявлено. Безопасность — наш приоритет. Клуб действует с большой осторожностью» — говорится в заявлении клуба.

Матчи 17-го и 18-го туров АПЛ могут быть отменены из-за вспышки коронавируса.