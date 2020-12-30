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Мини-скандал с Казахстаном и Узбекистаном в инстаграме девушки Роналду. Что случилось? 

Sport24 1 час назад
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, едва не сгенерировала международный скандал, выложив безобидную публикацию в инстаграм. Sport24 разобрался в том, что случилось.

Узбекистан вместо Казахстана

Несколько дней назад Джорджина опубликовала в инстаграме свое фото в среднеазиатском кафтане из темно-синего бархата с золотым принтом. В первой версии публикации муза Роналду оставила под снимком следующую подпись: «Сделано вручную и с любовью из Казахстана».
Это спровоцировало массовый набег в комментарии со стороны казахстанских пользователей: они признавались Родригес в любви и приглашали в гости. В реплаях к посту отметились даже локальные знаменитости — например, Айдай Исаева и ресторатор Куаныш Шонбай.
Однако затем Джорджина отредактировала описание фото, заменив Казахстан на Узбекистан. Это вызвало недоумение у казахстанцев, мгновенно сменивших милость на гнев. «Ну че, казахи, просыпайтесь», «Забираем лайки и удаляем комментарии», «Расходимся, нас ####### (обманули)», — писали пользователи из Нурсултана и других городов.
А вот ликованию узбекистанцев не было предела: теперь уже они наводнили комментарии сердечками и эмодзи со своим государственным флагом.

А что это за одежда — узбекская или казахская?

На самом деле, тут нет никакого глобального спора, как между башкирами и татарами из-за происхождения чак-чака. Кафтан, в котором сфотографировалась Родригес, узбеки называют чапан, а казахи — шапан, но между ними нет никакой разницы. Подобная одежда популярна в большинстве стран Центральной Азии, включая Киргизию, Афганистан и Таджикистан, а шьют ее на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой.
Впрочем, это не означает, что в отношениях узбекистанцев и казахстанцев нет напряженности и недопонимания: так, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев замечал в них «дестабилизирующий потенциал и порох».
В фильме «Борат» герой Саши Барона Коэна, который исполняет роль казахского журналиста, нелицеприятно отзывается об Узбекистане: «Это мое государство — Казахстан. Он — середина между Таджикистан, Киргизстан и еще… урюки узбекские!» Так что Джорджина, вероятно, ничего не подозревая, едва не подлила в этот булькающий котел немного свежего масла.
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Комментарии 9
Футбол , Видео , Джорджина Родригес , Саша Барон Коэн , Нурсултан Назарбаев , Криштиану Роналду
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