Узбекистан вместо Казахстана

Несколько дней назад Джорджина опубликовала в инстаграме свое фото в среднеазиатском кафтане из темно-синего бархата с золотым принтом. В первой версии публикации муза Роналду оставила под снимком следующую подпись: «Сделано вручную и с любовью из Казахстана».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) Это спровоцировало массовый набег в комментарии со стороны казахстанских пользователей: они признавались Родригес в любви и приглашали в гости. В реплаях к посту отметились даже локальные знаменитости — например, Айдай Исаева и ресторатор Куаныш Шонбай.

Однако затем Джорджина отредактировала описание фото, заменив Казахстан на Узбекистан. Это вызвало недоумение у казахстанцев, мгновенно сменивших милость на гнев. «Ну че, казахи, просыпайтесь», «Забираем лайки и удаляем комментарии», «Расходимся, нас ####### (обманули)», — писали пользователи из Нурсултана и других городов.

А вот ликованию узбекистанцев не было предела: теперь уже они наводнили комментарии сердечками и эмодзи со своим государственным флагом.

А что это за одежда — узбекская или казахская?

На самом деле, тут нет никакого глобального спора, как между башкирами и татарами из-за происхождения чак-чака. Кафтан, в котором сфотографировалась Родригес, узбеки называют чапан, а казахи — шапан, но между ними нет никакой разницы. Подобная одежда популярна в большинстве стран Центральной Азии, включая Киргизию, Афганистан и Таджикистан, а шьют ее на вате или на верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой.

Впрочем, это не означает, что в отношениях узбекистанцев и казахстанцев нет напряженности и недопонимания: так, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев замечал в них «дестабилизирующий потенциал и порох».