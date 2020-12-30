«Валенсия» Черышева проиграла «Гранаде» 

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Гранаде".
Отметим, что россиянин Денис Черышев провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей.
"Валенсия" по-прежнему занимает 15-е место, а "Гранада" поднялась на седьмое.
"Гранада" — "Валенсия" 2:1 Голы: Гамейро, 36 — 0:1, Кенеди, 45 — 1:1, Молина, 88 — 2:1 "Гранада": Руй Силва, Нева, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье (Кини, 73), Пуэртас (Соро, 73), Гоналон, Кенеди, Эррера, Сольдадо (Молина, 68), Суарес (Вальехо, 89).
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Мангаля, Васс, Эскердо (Куандреди, 87), Черышев (Муса, 76), Джейсон, Солер, Гедеш, Гамейро (Вальехо, 66).
Удаления: Джейсон (70), Гедеш (73), Дуарте (76).