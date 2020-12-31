Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что Александр Кокорин и Юрий Жирков могли стать футболистами тульского клуба.
Кокорин перешел в московский "Спартак" летом в статусе свободного агента, Жирков выступает за петербургский "Зенит" с 2015 года.
"Да, оба могли перейти в "Арсенал". Предметно общались с игроками, но не сложилось", — сказал Балашов, которого цитирует сайт "Арсенала".
Также Балашов рассказал, почему "Арсенал" не продлил контракт с испанским защитником Виктором Альваресом, который покинул команду в июле нынешнего года.
"В середине прошлого сезона мы предложили Виктору подписать новый контракт, но его и агента не устроили условия, и они решили посмотреть на то, что предложат другие, — сказал Балашов. — В итоге под занавес трансферного окна агент Альвареса вышел с предложением возобновить переговоры, но было уже поздно, последнее вакантное место легионера занял Лука Джорджевич. Вероятно, зимой мы возобновим с ним переговоры, но тут все будет зависеть от тренера и от наличия в "Арсенале" места для иностранца".