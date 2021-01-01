Пять игроков «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

Пять футболистов "Манчестер Сити" заражены коронавирусной инфекцией, сообщает Manchester Evening News. Об этом проинформировал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
"В первый раз было четыре человека, из них два игрока, а потом еще три. Лига запретила нам называть имена. Возможно, мы должны уважать их конфиденциальность. Завтра вы увидите состав и заметите отсутствие трех важных футболистов", — заявил специалист.
Стоит отметить, что 25 декабря стало известно, что тесты на коронавирус у Кайла Уокера и Габриэла Жезуса показали положительный результат. На 3 января у "Манчестер Сити" запланирован матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Челси". При этом встреча предыдущего тура чемпионата Англии против "Эвертона" была отменена. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов отдать за Кейна €100 млн