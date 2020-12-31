Футбольный клуб «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с «красно-белыми» о полноценном выкупе игрока, — рассказал Championat.com осведомлённый источник.

Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту» . Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.

Стоит отметить, что с тех пор футболист провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм. В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.