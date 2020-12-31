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«Сочи» собрался выкупить Александра Кокорина 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Футбольный клуб «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с «красно-белыми» о полноценном выкупе игрока, — рассказал Championat.com осведомлённый источник.

Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.
Стоит отметить, что с тех пор футболист провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм. В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».
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Комментарии 3
Футбол , Видео , Владимир Федотов , Дмитрий Гунько , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Чемпионат.com
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