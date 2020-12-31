Футболиста наказали за расистский пост

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 100 тысяч фунтов за расистский пост, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение приняла футбольная ассоциация Англии (FA).

После победы над "Саутгемптоном" (3:2) в матче чемпионата Англии, Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, черный". Спустя несколько часов уругваец удалил пост, но в FA обратили внимание на публикацию и выдвинули Эдинсону обвинения.

Таким образом, Кавани пропустит матчи с "Астон Виллой" (1 января) в национальном первенстве, а также встречи с "Манчестер Сити" (6 января) в Кубке английской лиги и "Уотфордом" (9 января) в розыгрыше Кубка страны.