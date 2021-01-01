Футболист на Lexus насмерть сбил пенсионера в новогоднюю ночь 

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В Петербурге футбольный тренер за рулем «Лексуса» насмерть сбил пенсионера. Инцидент произошел за час до наступления Нового года, сообщает «Фонтанка».

Известно, что 70-летний пенсионер перебегал дорогу возле дома № 7 на улице Академика Лебедева. На него наехал Lexus GS300 под управлением 25-летнего мужчины. От травм пенсионер умер на месте.

За рулём иномарки находился детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров.