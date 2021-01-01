«Атлетико» может подписать Ориги

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«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Дивоку Ориги. Мадридский клуб 29 декабря объявил о досрочном расторжении контракта с Диего Костой и теперь рассматривает Ориги как замену испанцу. Об этом журналист Чиро Венерато сообщил Radio Kiss Kiss.

Сам Ориги не имеет регулярной игровой практики в «Ливерпуле» — всего 3 выхода на поле в матчах АПЛ в сезоне-2020/21.

Контракт 25-летнего бельгийца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что Ориги также интересен «Ювентусу» и «Фиорентине».