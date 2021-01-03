Дзюба опередил Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года 

Футболист «Зенита» Артем Дзюба вошел в число лучших бомбардиров 2020 года. Об этом сообщает авторитетный портал Transfemarkt.
Напомним, в прошлом году 32-летний нападающий провел 39 матчей и забил 23 гола. Таким образом, он опередил форварда «ПСЖ» Неймара, а также нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.
На первом месте — футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, который провел 47 матчей и забил 47 голов. Вторым стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. В активе 35-летнего португальца — 45 матчей и 44 гола. Замкнул тройку форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Он провел 52 гола и отличился 42 раза.
Полный список выглядит так:
1. Роберт Левандовски («Бавария», 44 матча, 47 голов) 2. Криштиану Роналду («Ювентус», 45 матчей, 44 гола) 3. Ромелу Лукаку («Интер», 52 гола, 40 голов) 4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 37 матчей, 39 голов) 5. Чиро Иммобиле («Лацио», 42 матча, 34 гола) 6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 41 матч, 29 голов) 7. Бруну Фернандеш («Спортинг» / «Манчестер Юнайтед», 56 матчей, 28 голов) 8. Лионель Месси («Барселона», 48 матчей, 27 голов) 9. Мохамед Салах («Ливерпуль», 45 матчей, 26 голов) 10. Паулиньо («Брага», 44 матча, 25 голов) 11. Ваут Вегхорст («Вольфсбург», 37 матчей, 24 гола) 12. Андре Силва («Айнтрахт», 38 матчей, 24 гола) 13. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», 39 матчей, 23 гола) 14. Артём Дзюба («Зенит», 39 матчей, 23 гола) 15. Оливье Жиру («Челси», 41 матч, 23 гола) 16. Карим Бензема («Реал», 44 матча, 23 гола) 17. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» / «Челси», 49 матчей, 23 гола) 18. Неймар («ПСЖ», 29 матчей, 22 гола) 19. Златан Ибрагимович («Милан», 30 матчей, 22 гола) 20. Родригу Пинью («Маритиму», 31 матч, 22 гола)