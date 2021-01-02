Бывший одноклубник форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани по "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера поддержал уругвайца после дисквалификации, которую наложила на игрока Футбольная ассоциация Англии (FA) за расистский пост в социальных сетях.
В четверг FA дисквалифицировала Кавани на три матча и оштрафовала на 100 тысяч фунтов стерлингов. Поводом стал ответ Кавани фанату в stories на странице в Instagram с использованием оскорбительного выражения на почве расизма. "Манчестер" подчеркнул, что слово явно использовалось в ласкательной форме и имеет разные значения в Южной Америке, откуда родом сам Кавани. В клубе заявили, что 33-летний игрок узнал, что такие слова воспринимаются в Великобритании по-разному, и впоследствии удалил сообщение.
"Если они теперь дисквалифицируют за подобное, то наш мир катится к чертям. Сил тебе, Эди! Крепко обнимаю", — написал Эррера.
Кавани и Эррера выступали вместе в составе "ПСЖ" с лета 2019 года по осень 2020 года.