Пара встретила Новый год на острове Сен-Бартс
18-летняя внучка экс-президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева встретила Новый год в компании своего возлюбленного, 30-летнего футболиста Федора Смолова. Несколько месяцев назад пара перестала скрывать роман. На праздники спортсмен решил навестить свою возлюбленную на тропическом острове Сен-Бартс в Карибском море, где родители Маши купили дом. Молодые люди в компании еще нескольких человек встретили там Новый год.
Внучку первого президента России называют завидной невестой. Мария родилась в Лондоне, окончила элитную школу в Австрии, в совершенстве владеет четырьмя языками. Многие не верили, что роман столь серьезной девушки с легкомысленным футболистом будет серьезным. Тем не менее вот уже на протяжении нескольких месяцев пара демонстрирует настоящую идиллию.
В этот раз Федор Смолов прилетел на Карибы, восстанавливаясь после травмы. В сентябре он получил повреждение плеча, после чего перенес операцию. В «послужном списке» Федора — романы с моделями Мирандой Шелия, Софией Никитчук и Викторией Лопыревой. Однако сейчас Смолов, по всей видимости, забыл о своем былом разгульном образе жизни, полностью посвятив себя новым отношениям с молодой и богатой красоткой.