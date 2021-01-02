Пара встретила Новый год на острове Сен-Бартс

Внучку первого президента России называют завидной невестой. Мария родилась в Лондоне, окончила элитную школу в Австрии, в совершенстве владеет четырьмя языками. Многие не верили, что роман столь серьезной девушки с легкомысленным футболистом будет серьезным. Тем не менее вот уже на протяжении нескольких месяцев пара демонстрирует настоящую идиллию.