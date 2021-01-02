Кокорин прилетел в Дубай и надел кроссовки стоимостью более 1 млн рублей.

2020-й позади. Новый год все ждали с большим нетерпением. Футболисты РПЛ не смогли отдохнуть летом из-за коронавируса и быстрого старта нового сезона, поэтому зимний отдых стал для них долгожданным. Рассказываем, как игроки «Спартака» отметили Новый год.

Александр Кокорин встречал Новый год вместе с семьёй в Дубае. Кроссовки Александра на фотографии стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей.

Где-то поблизости в Дубае тоже в семейной компании Новый год отмечал Соболев.

Ларссон встречал 1 января вместе с возлюбленной в Барселоне.

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Максименко встречал 1 января на Родине.

«Всех с Новым годом всех. 2020 год был трудным во многих отношениях, но давайте все держаться вместе, оставаться сильными и стремиться к счастливому и здоровому 2021 году», — пожелал в Новом году Виктор Мозес. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victor Moses (@victormoses)