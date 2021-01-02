Кокорин прилетел в Дубай и надел кроссовки стоимостью более 1 млн рублей.
2020-й позади. Новый год все ждали с большим нетерпением. Футболисты РПЛ не смогли отдохнуть летом из-за коронавируса и быстрого старта нового сезона, поэтому зимний отдых стал для них долгожданным. Рассказываем, как игроки «Спартака» отметили Новый год.
Александр Кокорин встречал Новый год вместе с семьёй в Дубае. Кроссовки Александра на фотографии стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей.
Где-то поблизости в Дубае тоже в семейной компании Новый год отмечал Соболев.
Ларссон встречал 1 января вместе с возлюбленной в Барселоне.
Чемпионат.com
Роман Зобнин перед Новым годом отдыхал с семьёй на Мальдивах, а 1 января встретил в родных стенах.
Крал отмечал праздник дома вместе с подругой и видимо новым автомобилем.
Максименко встречал 1 января на Родине.
«Всех с Новым годом всех. 2020 год был трудным во многих отношениях, но давайте все держаться вместе, оставаться сильными и стремиться к счастливому и здоровому 2021 году», — пожелал в Новом году Виктор Мозес.
Педро Роша скоро вернётся в «Спартак», поэтому после встречи Нового года с друзьями он выполнил 10-километровую пробежку.
Айртон последовал примеру партнёров, встретив праздник в кругу семьи.
Как и Рассказов.
Артём Ребров встречал 1 января в Петрозаводске.