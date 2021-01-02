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26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
2 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
0 0
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
3 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
0 5
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
16:00
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
18:15
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
20:30
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фрайбург Фрайбург
Арминия
Арминия
17:30
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

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3 из 5
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Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
18:15
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Осасуна Осасуна
3 января

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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
20:00
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Бёрнли
Бёрнли
15:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
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Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

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Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

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Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
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Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Атлетико М
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Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
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Байер
Байер
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Вердер Вердер
Майнц
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Вольфсбург Вольфсбург

Как футболисты «Спартака» встретили Новый год: Кокорин, Соболев, Ларссон, Крал, Максименко, Ребров 

Чемпионат.com 1 час назад
Кокорин прилетел в Дубай и надел кроссовки стоимостью более 1 млн рублей.
2020-й позади. Новый год все ждали с большим нетерпением. Футболисты РПЛ не смогли отдохнуть летом из-за коронавируса и быстрого старта нового сезона, поэтому зимний отдых стал для них долгожданным. Рассказываем, как игроки «Спартака» отметили Новый год.
Александр Кокорин встречал Новый год вместе с семьёй в Дубае. Кроссовки Александра на фотографии стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей.
Где-то поблизости в Дубае тоже в семейной компании Новый год отмечал Соболев.
Ларссон встречал 1 января вместе с возлюбленной в Барселоне.
Чемпионат.com
Роман Зобнин перед Новым годом отдыхал с семьёй на Мальдивах, а 1 января встретил в родных стенах.
Крал отмечал праздник дома вместе с подругой и видимо новым автомобилем.
Максименко встречал 1 января на Родине.

«Всех с Новым годом всех. 2020 год был трудным во многих отношениях, но давайте все держаться вместе, оставаться сильными и стремиться к счастливому и здоровому 2021 году», — пожелал в Новом году Виктор Мозес.

Педро Роша скоро вернётся в «Спартак», поэтому после встречи Нового года с друзьями он выполнил 10-километровую пробежку.
Айртон последовал примеру партнёров, встретив праздник в кругу семьи.
Как и Рассказов.
Артём Ребров встречал 1 января в Петрозаводске.
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Комментарии 1
Футбол , Видео , Педро Роша , Виктор Мозес , Артем Ребров , Роман Зобнин , Александр Кокорин , Спартак , Чемпионат.com
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