Вы можете увидеть кадры. Я закрыл глаза, когда играл головой. Это инстинктивно — естественный рефлекс. Я всегда стараюсь держать глаза открытыми, но в последний момент все равно срабатывает рефлекс», — цитирует Комана Bild.