Вингер «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал гол головой, который забил «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2019/20 (1:0).
«Я боюсь бить мяч головой, и мои одноклубники шутят над этим.
Вы можете увидеть кадры. Я закрыл глаза, когда играл головой. Это инстинктивно — естественный рефлекс. Я всегда стараюсь держать глаза открытыми, но в последний момент все равно срабатывает рефлекс», — цитирует Комана Bild.
В текущем сезоне Коман провел 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
The goal that won the Champions League for Bayern Munich 🏆
Take a bow, Kingsley Coman 👑 pic.twitter.com/uaxnZsF9hq— Goal (@goal) August 27, 2020