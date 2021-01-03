«Милан» в меньшинстве обыграл «Беневенто»

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«Милан» на выезде переиграл «Беневенто» в матче 15-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Беневенто и завершилась в пользу гостей — 2:0 В составе россонери на 15-й минуте с пенальти забил Франк Кессье , а на 49-й отличился Рафаэл Леау

При этом с 33-й минуты «Милан» играл вдесятером, так как был удалён Сандро Тонали

Кроме того, на 61-й минуте хозяева получили шанс отыграть один гол, но Джанлука Капрари не реализовал пенальти.

«Милан» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу.