Жиру заявил, что хочет остаться в «Челси» 

«Посмотрим, как сложится в ближайшие несколько месяцев, но сейчас я просто хочу быть максимально эффективен. Когда я не на поле, я стараюсь быть частью команды. Я желаю «Челси» только лучшего и верю, что мы можем выиграть что-то в этом сезоне. Я хочу продолжать в том же духе вместе с командой», — приводит Sky Sports слова Жиру.