Роналду первым набрал 250 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду достиг невероятной отметки по количеству подписчиков в популярной социальной сети «Инстаграм». На 35-летнего португальца подписалось 250 млн человек. Это самый большой показатель среди пользователей во всём мире.

Недавно Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч во всех турнирах в составе «Ювентуса», в которых отметился 16 забитыми мячами и результативной передачей.