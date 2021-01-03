​Зидан: «Мы хорошо контролировали игру» 

«Мы провели совершенный матч — от начала до конца. Мы хорошо контролировали игру, имели хороший баланс. Когда дело доходило до прессинга и возврата мяча, мы всё делали хорошо. Вам нужно иметь контроль, когда соперник имеет сильные моменты в игре. У нас хорошие ощущения. В девяти последних матчах мы шесть раз победили и трижды сыграли вничью», — сказал Зидан на пресс-конференции.