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Герта Герта

​Зидан: «Мы хорошо контролировали игру» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
​Зидан: «Мы хорошо контролировали игру»
Фото: Global Look Press
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Сельтой» со счётом 2:0 в очередном туре чемпионата Испании.

«Мы провели совершенный матч — от начала до конца. Мы хорошо контролировали игру, имели хороший баланс. Когда дело доходило до прессинга и возврата мяча, мы всё делали хорошо. Вам нужно иметь контроль, когда соперник имеет сильные моменты в игре. У нас хорошие ощущения. В девяти последних матчах мы шесть раз победили и трижды сыграли вничью», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» в игре с «Сельтой» показал 41% владения мячом. Это самый низкий показатель в домашних матчах под руководством Зинедина Зидана.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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