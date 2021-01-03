Хет-трик Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне» 

Все новости на карте

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Кротоне» и добился волевой победы со счетом 6:2.

На 12-й минуте Никколо Дзанеллато вывел «Кротоне» вперед. Отыгрался «Интер» на 20-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Вскоре Лука Марроне срезал мяч в свои ворота и счет стал 2:1 в пользу хозяев. Однако через несколько минут гости получили право на пенальти, который реализовал Владимир Големич

Во втором тайме забивал только «Интер»: на 57-й Мартинес оформил дубль, на 64-й отличился Ромелу Лукаку, а 78-й Мартинес сделал хет-трик. В концовке окончательный результат на табло установил Ашраф Хакими

Одержавший восьмую подряд победу в Серии A «Интер» вышел на первое место в таблице и опережает на два очка «Милан», который сегодня сыграет в гостях с «Беневенто».

Голы: Дзанеллато, 12 (0:1); Мартинес, 20 (1:1); Марроне, 31 (2:1, аг); Големич, 36 (2:2); Мартинес, 57 (3:2); Лукаку, 64 (4:2); Мартинес, 78 (5:2); Хакими, 87 (6:2).

Самые быстрые новости — в телеграм-канале Срочный спорт