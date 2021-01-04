Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе» в Серии А 

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Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Удинезе» в матче 15-го тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась в Турине и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду , отметившись голами на 31-й и 70-й минутах, а также отличились Федерико Кьеза (49') и Пауло Дибала (90+3'). У гостей единственный мяч забил Марвин Зегелар (90').

«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.