Пресс-служба «Атлетика» сообщила о гибели воспитанника клуба Айтора Гандиаги. Полузащитник скончался в возрасте 23 лет в результате ДТП.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮.



Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama.



Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA— Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

По данным Mundo Deportivo, авария произошла в воскресенье, 3 января, в муниципалитете Маркина-Хемейн. Автомобиль «Пежо», за рулем которого был футболист, столкнулся с автобусом «Сканиа». Гандиага погиб на месте, его тело пришлось извлекать пожарным из автомобиля. Также пострадали водитель и один из пассажиров автобуса — им была оказана помощь на месте.