«Я моментально проснулся от одной песни. В ней были невероятно красивые слова и мелодия — я сразу же решил, что нужно предложить группе включить эту композицию в нашу программу. Парни не сразу оценили всю прелесть You'll Never Walk Alone, но после записи были в восторге», — вспоминал фронтмен Gerry and the Pacemakers.