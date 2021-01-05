Не стало Джерри Марсдена — культовой персоны для «Ливерпуля».

Музыкант ушел в 78, но главная песня его жизни будет жить ещё долго. Стадионы никогда не забудут You'll Never Walk Alone, которую Марсден записал в 1963-м.

«Под голос Джерри «Ливерпуль» пережил самые яркие моменты в истории. Его гимн объединял игроков, работников и фанатов со всего мира, помогая создавать нечто по-настоящему особенное», — такие слова появились в соцсетях клуба после новости о смерти исполнителя.

Джерри вырос в южной части Ливерпуля и собрал группу Gerry and the Pacemakers, когда ему было всего 17. Парни бодро молотили мерсибит и через пару лет попали под крыло Брайана Эпстайна — менеджера легендарных The Beatles.

«На начальном этапе карьеры Джерри и его группа были нашими главными конкурентами на местной сцене. You’ll Never Walk Alone до сих пор остается в сердцах многих людей как напоминание о славных временах в британской музыке», — сожалеет об утрате Пол Маккартни.

Музыканты не раз делили сцену в барах Ливерпуля и Гамбурга.

При этом важно знать, что Джерри не является автором You'll Never Walk Alone. Песня впервые прозвучала ещё весной 1945-го в рамках бродвейского мюзикла «Карусель», композиторами которого выступили Ричард Роджерс Оскар Хаммерстайн . Марсден же чисто случайно услышал творение спустя 15 лет после премьеры.

Отыграв очередной концерт в одном из местных баров, Джерри отдыхал в кинотеатре «Одеон», где показывали популярных комиков Лорел и Харди. По завершении сеанса музыкант собирался домой, но проливной дождь сменил его планы. Марсден остался на «Карусель» и благополучно уснул прямо в кинозале.

«Я моментально проснулся от одной песни. В ней были невероятно красивые слова и мелодия — я сразу же решил, что нужно предложить группе включить эту композицию в нашу программу. Парни не сразу оценили всю прелесть You'll Never Walk Alone, но после записи были в восторге», — вспоминал фронтмен Gerry and the Pacemakers.

К октябрю 1963-го группа выпустила два сингла, и оба добрались до верхней строчки UK Singles Chart — аналога американского Billboard Hot 100. Менеджер Эпстайн подстрекал команду выдать третий хит, чтобы установить уникальное достижение — вряд ли кто-то другой осилит возглавить британский чарт три раза за год. Выбор пал на You'll Never Walk Alone, и баллада разорвала конкурентов.

Трек держался на вершине чарта месяц и очень полюбился фанатам «Ливерпуля». В то время клубы только начинали вести серьезную работу с болельщиками, и «Ливерпуль» одним из первых пригласил диджея, чтобы развлекать публику. Перед матчами звучали только самые популярные песни недели, поэтому когда You'll Never Walk Alone вышла из трендов, болельщики взбунтовались и начали петь без аккомпанемента. Клуб вернул трек в динамики и получил гимн на все времена.

«Потом началось настоящее безумие. Песню играли на свадьбах, похоронах — везде. Я получал письма с благодарностью со всего света. Никогда бы не подумал, что выйдет всё настолько масштабно», — признавался Джерри.

Постепенно YNWA подхватили другие клубы, потому что все балдели от того, как размашисто и красиво звучит эта песня на стадионах. Иногда случается, что болельщики обеих команд знают песню наизусть, и выходит что-то нереальное. Перед финалом Кубка Англии-1989 исполнение получилось действительно трогательным. Фанаты «Ливерпуля» и «Эвертона» вместе пели You'll Never Walk Alone с Джерри в память о трагедии на стадионе «Хиллсборо», где погибло 96 человек.

«После того случая песня обрела новый смысл в нашем сознании. Мы уже не просто говорили футболистам, что они не останутся одни. Теперь мы пели это тем 96 погибшим», — вспоминал Марсден.

YNWA обладает магической силой, потому что заряжает в самые разные моменты. Под нее можно трястись в подтрибунном помещении, ожидая главного матча в жизни, а можно скорбить об ушедших в очередной катастрофе — каждый найдет в ней успокоение и силы двигаться вперед.