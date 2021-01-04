Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Матч-центр
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Эвертон
Эвертон
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
2 0
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
1 1
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
4 3
Бетис Бетис
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 1
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
2 1
Валенсия Валенсия
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
2 1
Уэска Уэска
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
1 1
Алавес Алавес
1 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
2 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 1
Леванте Леванте
Бетис
Бетис
1 1
Севилья Севилья
Хетафе
Хетафе
0 1
Вальядолид Вальядолид
2 января

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Вердер
Вердер
0 2
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Байер Байер
Арминия
Арминия
0 1
Боруссия М Боруссия М
2 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 3
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Осасуна Осасуна
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
23:00
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
20:30
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Унион
Унион
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Эльче
Эльче
20:30
Хетафе Хетафе
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис

Экс-тренер «Краснодара»: болельщики в Махачкале нас мутузили, а милиция не реагировала 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Волчек рассказал о трудных выездных матчах в период работы с «быками». Специалист возглавлял команду в 2008 году.

«Очень трудный был выезд в Махачкалу. Болельщики нас мутузили даже в подтрибунных помещениях, а милиция на это почему-то не реагировала. Слава богу, тут надо отдать должное Сергею Галицкому — в Махачкалу мы не ехали на автобусе, а летели на самолёте. Редкость для команды второй лиги. Мы прилетели, сыграли матч и сразу назад.

Болельщики могли тебя ударить, пока ты идёшь в подтрибунное помещение. Из раздевалки выходили только все вместе, никто по одному не ходил. После матча тоже какое-то время на стадионе просидели, ждали, когда болельщики разойдутся. Ну, в Махачкале любят футбол, потому фанаты такие эмоциональные. Но давление было колоссальное на футболистов, ребята-то молодые", — цитирует Волчека Sport24.
Чемпионат.com: последние новости
Роналду стал единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А Роналду стал единоличным лидером бомбардирской гонки Серии А Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак» Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак» «Милан» в меньшинстве обыграл «Беневенто» «Милан» в меньшинстве обыграл «Беневенто»
Футбол , Видео , Сергей Галицкий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение