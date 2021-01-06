Неудачники РПЛ совсем не думают о резонансе, который может возникнуть после публикаций их селебрити-видео с мальдивских отпускных берегов. Недавно болельщиков бомбило от обычного фото отдыхающего на берегу Кокорина, которое в стандартных условиях не вызвало бы никакого интереса. А теперь «отличился» казанец Иван Игнатьев : потанцевал в день 22-летия с бутылкой пива в руке у кромки прибоя. Перейдя в «Рубин» из «Краснодара» со шлейфом слухов о дисциплинарных проблемах, форвард так и не стал твердым игроком основы команды Леонида Слуцкого . Как и Кокорин в «Спартаке» , забил всего два гола с пенальти в «Рубине», правда провел на треть больше старшего товарища матчей в этом сезоне — 15.

Все ждут от многообещающего нападающего прорыва, но его не происходит. А в отсутствие прогресса даже снимки Ивана с отдыха вызывают раздражение у болельщиков. А ту он еще и сам выложил в инстаграме видео с бутылкой в отпуске. Cеть тут же отреагировала критикой. Картинку заметил и итальянский журналист Стефано Конфорти, тоже раскритиковавший гламурного игрока в текстовке к видео: «Игнатьев перешел в „Рубин“ почти за 7 миллионов евро. За год он забил 3 гола, все — с пенальти. В отпуске Игнатьев танцует с бутылкой пива. Что не так с некоторыми игроками?» «Русский Балотелли. Мог бы обладать всеми качествами, чтобы стать прекрасным форвардом», — добавил Конфорти в комментариях.

«Смена Кокорина уже готова», «Будущий „эксперт“ „Матч ТВ“, „Надо что-то покрепче“, — ерничают в комментариях болельщики.

Игатлев удалил видео, но оно уже разошлось по сети.

»Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.

То, как он ведет себя и как он проводит сезон, то он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится», — цитирует Быстрова Sport24.