Неудачники РПЛ совсем не думают о резонансе, который может возникнуть после публикаций их селебрити-видео с мальдивских отпускных берегов. Недавно болельщиков бомбило от обычного фото отдыхающего на берегу Кокорина, которое в стандартных условиях не вызвало бы никакого интереса. А теперь «отличился» казанец Иван Игнатьев
: потанцевал в день 22-летия с бутылкой пива в руке у кромки прибоя. Перейдя в «Рубин» из «Краснодара» со шлейфом слухов о дисциплинарных проблемах, форвард так и не стал твердым игроком основы команды Леонида Слуцкого
. Как и Кокорин в «Спартаке»
, забил всего два гола с пенальти в «Рубине», правда провел на треть больше старшего товарища матчей в этом сезоне — 15.
Все ждут от многообещающего нападающего прорыва, но его не происходит. А в отсутствие прогресса даже снимки Ивана с отдыха вызывают раздражение у болельщиков. А ту он еще и сам выложил в инстаграме видео с бутылкой в отпуске. Cеть тут же отреагировала критикой. Картинку заметил и итальянский журналист Стефано Конфорти, тоже раскритиковавший гламурного игрока в текстовке к видео: «Игнатьев перешел в „Рубин“ почти за 7 миллионов евро. За год он забил 3 гола, все — с пенальти. В отпуске Игнатьев танцует с бутылкой пива. Что не так с некоторыми игроками?» «Русский Балотелли. Мог бы обладать всеми качествами, чтобы стать прекрасным форвардом», — добавил Конфорти в комментариях.
«Смена Кокорина уже готова», «Будущий „эксперт“ „Матч ТВ“, „Надо что-то покрепче“, — ерничают в комментариях болельщики.
Игатлев удалил видео, но оно уже разошлось по сети.
Откликнулся на него и бывший полузащитник сборной России
и ряда клубов РПЛ Владимир Быстров
:
»Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.
То, как он ведет себя и как он проводит сезон, то он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится», — цитирует Быстрова Sport24.